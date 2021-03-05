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"أبها" يزيد من أوجاع "الفتح" بثنائية

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نجح فريق أبها بتحقيق فوز ثمين على ضيفه الفتح، ملحقاً به الهزيمة الثالثة بتغلبه عليه بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة لحساب منافسات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


بهذه النتيجة صعد "أبها" ثلاث مراتب على لائحة الترتيب، حيث أصبح بالمركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة، بينما تجمد رصيد "الفتح" عند 25 نقطة بالمركز الرابع عشر.

افتتح التونسي سعد بقير لاعب أبها أهداف المباراة في الدقيقة 33 برأسية جميلة مستغلاً عرضية مثالية من سعد عمرو أيضاً سوء تمركز من الدفاع ليضع الكرة في شباك مكسيم كوفال.

وفي الشوط الثاني، عزز المحترف السويدي كارلوس ستراندبيرج تقدم أصحاب الضيافة بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة 78 رافعاً رصيده الشخصي من الأهداف إلى 14 هدف في المرتبة الثانية بقائمة الهدافين، وتمكن الهولندي ميتشل تيفريدي من تقليص النتيجة بتسجيله هدف الفتح الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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