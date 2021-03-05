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"العثيمين" يدين المحاولات الفاشلة لميليشيا الحوثي لاستهداف المملكة

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"العثيمين" يدين المحاولات الفاشلة لميليشيا الحوثي لاستهداف المملكة "العثيمين" يدين المحاولات الفاشلة لميليشيا الحوثي لاستهداف المملكة
عبر تنفيذ اعتداءات إرهابية تمثّلت في إطلاق طائرات دون طيار (مفخخة)

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بأشد العبارات في بيان اليوم، المحاولات الفاشلة لميليشيا الحوثي عبر تنفيذ اعتداءات إرهابية تمثلت في إطلاق طائرات دون طيار (مفخخة) باتجاه المدنيين والأهداف المدنية في المملكة العربية ؛ حيث تمكّنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وأكّد العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي كافة الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع الأعمال العدائية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية ومخالفتها القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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