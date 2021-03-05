صور.. افتتاح مسجدين جديدين في أسوان

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أسوان – إيهاب عمران:

افتتح العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، مسجد السلام بنجع المليقطة بقرية أبو الريش بحري، ومسجد خالد بن الوليد بقرية أبو الريش قبلي.

يأتي افتتاح المسجدين ضمن 25 مسجدًا جرى افتتاحها في مختلف مدن ومراكز المحافظة خلال الفترة الحالية.

قال الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، بأنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، جاري افتتاح العديد من المساجد الجديدة التي يجري إنشاؤها بالجهود الذاتية أو من خلال الوزارة.

مشيرًا إلى أنه يجري تكثيف جهود وأعمال التطهير والتعقيم بجميع المساجد بصفة دورية، مع الاستمرار في الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الوقائية للمصلين، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا.