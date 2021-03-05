"تماثيل حورس وإيزيس".. تفاصيل جديدة في واقعة التنقيب عن الآثار ببنها

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشف التحقيقات في واقعة ضبط 3 من أسرة واحدة يقومون بالحفر والتنقيب عن الآثار ببنها، أن المتهمين اعترفوا أن أحد الدجالين المشهورين أوهمهم بأن هناك كنزا أثريا أسفل منزلهم.

وقال المتهمون إن الدجال أوهمهم بوجود سرداب أسفل المنزل على جدرانه تنتشر النقوش الفرعونية القديمة، كما يوجد به تماثيل "حورس وإيزيس".

وأمرت النيابة بحبس المتهمين وتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بمجلس مدينة بنها، لفحص آثار الحفر وتأثيره على المنزل والمنازل المجاورة، وتحريز الأدوات المستخدمة في الحفر.

كان العميد سيد رصاص، مأمور قسم أول بنها، تلقى بلاغا من الأهالي بقيام بعض الأشخاص بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، داخل منزل بناحية عزبة الزراعة دائرة القسم.

بإخطار اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، انتقل العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، وبالفحص تم ضبط كل من "ا.ع.ع" 36 عاما، عامل، وشقيقته "م.ع.ع" 51 عاما، ربة منزل، ونجلها "ا.ع.ع" 29 عاما عامل، وذلك أثناء قيامهم بالحفر بالمنزل محل سكنهم، مكون من 3 طوابق وعثر على أعمال حفر داخل صالة الشقة، بالطابق الأرضي بعمق متر ونصف بقطر متر ونصف.

كما جرى ضبط أدوات الحفر، عبارة عن "ماتور شفط مياه بالخرطوم الخاص به، وعدد 3 كوريك ودقاق" وجرى التحفظ عليها.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.