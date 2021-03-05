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غدًا.. وزير الاتصالات يزور كفر الشيخ

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غدًا.. وزير الاتصالات يزور كفر الشيخ غدًا.. وزير الاتصالات يزور كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

04:20 م الجمعة 05 مارس 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، زيارة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، غداً السبت، وذلك لتفقد وافتتاح عددًا من المشروعات التكنولوجية والخدمية بمدينة كفر الشيخ.

وأكد محافظ كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أنه وزير الاتصالات يتفقد رفقته سنترال كفر الشيخ، ويجرى فتح مركز الخدمات البريدية بمكتب بريد كفر الشيخ الرئيسي، وتفقد مدرسة التربية الفكرية، ومبنى الدراسات الوطنية، وافتتاح أعمال تطوير مركز الخدمات البريدية "مكتب الزواوي".

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