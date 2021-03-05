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غياب أسرة محمود ياسين عن فعاليات تكريمه في بورسعيد

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غياب أسرة محمود ياسين عن فعاليات تكريمه في بورسعيد غياب أسرة محمود ياسين عن فعاليات تكريمه في بورسعيد

مصراوي Masrawy

04:04 م الجمعة 05 مارس 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

سادت حالة من الاستياء بين عدد من أهالي محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، بسبب تغيب أسرة الفنان الراحل محمود ياسين، عن فعاليات تكريمه بمسقط رأسه في بورسعيد على مدار يومين متتاليين.

وتغيبت أسرة الفنان الراحل، اليوم الجمعة، عن افتتاح الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، شارع محمود ياسين - طرح البحر 2 سابقًا - كما تغيبوا، بالأمس، عن تكريمه ضمن 7 شخصيات من أبناء المحافظة ورموزها، الذين نجحوا في وضع بصمات بارزة في مختلف مجالات الإبداع المصري، وذلك بالمركز الثقافي في بورسعيد، ضمن فعاليات الاحتفال باختيار محافظة بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، والتي تستمر طوال العام الحالي 2021.

وتضمنت قائمة المكرمين كل من: الدكتورة فايزة أبو النجا، واللواء الدكتور سمير فرج، الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، اسم الفنان الراحل محمود ياسين، المخرج المسرحي سمير العصفوري، فنان الخط العربي خضير البورسعيدي، ومحمد سالم.

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