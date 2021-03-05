من موقع "البيت الزجاجي".. محافظ الإسكندرية يكشف لمصراوي خطة "الهوية البصرية"

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد البدري:

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، خلال حوار خاص مع "مصراوي" أن رؤية البحر في الإسكندرية حقًا لجميع المصريين، وأن الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسكندرية لن تدخر جهدًا في سبيل تحقيق المصلحة العامة.

وأوضح المحافظ أنه سيجري إزالة أي منشآت أو معوقات تحجب الرؤية البحر في المحافظة بطول 16 كيلو متر، مشددًا على أن ذلك يعتبر حقًا لجميع المصريين وليس المواطنين في الإسكندرية فقط.

كما قال المحافظ إن هناك توجهًا لترسيخ الهوية البصرية، والتي تعد بمثابة "بصمة" لمحافظة الإسكندرية تميزها عن باقي المناطق مثل سيارات الأجرة وغيرها من المظاهر التي لا تجدها إلا في الإسكندرية.

وأزالت محافظة الإسكندرية، مطعم وكافيتريا "4X4" الشهير بـ"البيت الزجاجي" على طريق الكورنيش، وذلك ضمن خطة لهدم كافة المنشآت الحاجبة لرؤية البحر.

ويستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن "البيت الزجاجي" الواقع على شط البحر مباشرة، وتحديدا بمنطقة لوران بحي شرق الإسكندرية:

- مطعم وكافيه "البيت الزجاجي" بطريق الكورنيش مملوك للإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، وعرف بهذا الاسم كونه جرى تشيده بالكامل من الزجاج.

- افتتح المطعم في عهد اللواء عادل لبيب، محافظ الإسكندرية الأسبق، وتحديدا في 24 يونيو 2010.

- طرح في مناقصة عن طريق حق الانتفاع لمدة تصل إلى 10 سنوات، بدءا من يونيو 2010 مقابل 5.7 مليون جنيه.

- في 5 فبراير 2018، أعيد طرحه في مزايدة علنية مرة أخرى بعد انتهاء مدة استغلاله، وذلك في عهد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية الأسبق.

- اقتصرت مدة حق الانتفاع بالبيت الزجاجي هذه المرة على 3 سنوات فقط.

- تنافس في المزايدة عدة مستثمرين بعد تسديد قيمة التأمين المؤقت التي بلغت - وقتها- 500 ألف جنيه، قبل أن يحسمها أحدهم ويطلق عليه اسم كافيه "4X4".

- عقب انتهاء مدة التعاقد نهاية فبراير الماضي تفاوضت المحافظة مع المستأجر لتحويله إلى زجاج شفاف لا يحب رؤية البحر بدلا من الأزرق "الفاميه" لكنه رفض- بحسب اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

- باشرت المحافظة، أمس، أعمال هدم كافيه ومطعم "البيت الزجاجي"، ضمن خطة لإزالة المنشآت الحاجبة لرؤية البحر، وذلك بعد انتهاء مدة التعاقد المبرمة بين المحافظة والمستأجرين.

- أجريت أعمال الإزالة بطريقة هندسية تعتمد على تفكيك الألواح الزجاجية، لإعادة تركيبها في موقع آخر – لم يجر تحديده- شرط أن لا يحجب رؤية البحر- وفقا لما ذكره المحافظ.

- تباينت آراء المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد هدمه، إذ أعرب بعضهم عن حزنه معتبرين المكان يحمل جزءا كبيرا من ذكرياتهم، فيما أشاد آخرون بالقرار مطالبين بهدم كافة المنشآت الحاجبة لرؤية البحر.

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