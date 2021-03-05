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.. الداخلية توجه قوافل خدمية وإنسانية للقرى الأكثر احتياجا

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بالفيديو .. الداخلية توجه قوافل خدمية وإنسانية للقرى الأكثر احتياجا .. الداخلية توجه قوافل خدمية وإنسانية للقرى الأكثر احتياجا

مصراوي Masrawy

03:58 م الجمعة 05 مارس 2021

كتب- علاء عمران

قامت وزارة الداخلية بإيفاد قافلة خدمية وإنسانية وطبية، استهدفت عددا من القرى والمناطق الأكثر احتياجاً بعدد من المحاظات.

ولاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

يأتي ذلك، في إطار استمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقا من المسؤولية المجتمعية لوزارة الداخلية، الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

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