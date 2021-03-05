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تحرير 78 محضرًا وإغلاق 7 محلات لمخالفة الإجراءات الوقائية في بني سويف

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تحرير 78 محضرًا وإغلاق 7 محلات لمخالفة الإجراءات الوقائية في بني سويف تحرير 78 محضرًا وإغلاق 7 محلات لمخالفة الإجراءات الوقائية في بني سويف

مصراوي Masrawy

03:29 م الجمعة 05 مارس 2021

بني سويف - حمدي سليمان:

واصلت محافظة بني سويف حملاتها المكثفة لمتابعة مدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات كإجراء احترازي لمواجهة .

أسفرت تلك الحملات عن تحرير 78 محضرًا لمواطنين خالفوا الإجراءات الوقائية، وإغلاق 7 محلات تجارية على مستوى مراكز المحافظة السبعة، لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية المقررة

من جانبه شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على المتابعة المستمرة لتنفيذ تكليفات وقرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الإفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، مؤكدًا على مواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.

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