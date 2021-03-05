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تخصصت في "تقليد الكتب الدراسية".. ضبط مطبعة غير مرخصة في القليوبية

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تخصصت في "تقليد الكتب الدراسية".. ضبط مطبعة غير مرخصة في القليوبية تخصصت في "تقليد الكتب الدراسية".. ضبط مطبعة غير مرخصة في القليوبية

مصراوي Masrawy

03:27 م الجمعة 05 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة، مطبعة غير مرخصة بالقليوبية؛ وبداخلها كمية من الكتب الدراسية الخاصة بوزارة التربية والتعليم بدون تفويضات.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام مالك مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية؛ بإدارة المطبعة بدون ترخيص واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي الذي تخصص في تقليد وطبع الكتب والمناهج الدراسية الخاصة بوزارة التربية والتعليم بدون تفويضات أو أذون كتابية بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على (كمية من الكتب الدراسية لمواد دراسية منسوبة لوزارة التربية والتعليم لمراحل تعليمية مختلفة - نماذج امتحانات منسوبة لوزارة التربية والتعليم لمراحل دراسية مختلفة).

بمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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