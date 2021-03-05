وزيرة الثقافة: تفعيل "كشك الموسيقى" في حديقة فريال ببورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، اليوم الجمعة، إنه سيجرى تفعيل "كشك الموسيقى" داخل حديقة فريال التاريخية بنطاق حي الشرق في محافظة بورسعيد، التي شهدت حفل افتتاح قناة السويس القديمة، وذلك ضمن فعاليات "بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية".

وأكدت الوزيرة، خلال تفقدها حديقة فريال في ثاني أيام زيارتها للمحافظة، على أن الحديقة ستكون منارة للثقافة خلال الفترة المقبلة.

وأطلقت وزيرة الثقافة، مساء أمس الخميس، فعاليات الاحتفال باختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، والتي تستمر طوال العام الحالي 2021، وذلك بالمركز الثقافي، وتضمنت عروضًا لفرقتي بورسعيد للأطفال والفنون الشعبية، أعقبها افتتاح معرض صور ووثائق عن تاريخ بورسعيد، ثم تكريم 7 شخصيات من أبناء المحافظة ورموزها، بينما تضمن الاحتفال الفني فقرات غنائية لنجمي الطرب بدار الأوبرا: ياسر سليمان، ورحاب مطاوع، ثم قدم الفنان هاني شاكر مجموعة من أشهر أغانيه.