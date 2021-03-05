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مصرع مسنة وإصابة 2 من عائلتها بالتسمم في البحيرة

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مصرع مسنة وإصابة 2 من عائلتها بالتسمم في البحيرة مصرع مسنة وإصابة 2 من عائلتها بالتسمم في البحيرة

مصراوي Masrawy

03:12 م الجمعة 05 مارس 2021

البحيرة - أحمد نصرة:

لقيت مسنة في العقد السابع من عمرها مصرعها، بينما أصيب 2 من أفراد عائلتها بالتسمم، اليوم الجمعة، إثر تناول مادة سامة غير معلومة بمنزلهم بعزبة الوكيل، في مركز أبو حمص، بمحافظة البحيرة.

استقبل مستشفى المحمودية المركزي: نجاة علي الحديدي 70 عامًا "وجابر إسماعيل عبد النبي 45 عامًا، ابتسام الشحات الحديدي" 45 عامًا، مصابون بالتسمم، وتوفيت الأولى متأثرة بإصابتها وجرى تحويل الاثنين الآخرين للمستشفى الجامعي بالإسكندرية.

أودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، وحرر المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

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