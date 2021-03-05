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مصرع شاب دهسه القطار خلال مروره بالمزلقان في دمياط

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مصرع شاب دهسه القطار خلال مروره بالمزلقان في دمياط مصرع شاب دهسه القطار خلال مروره بالمزلقان في دمياط

مصراوي Masrawy

03:04 م الجمعة 05 مارس 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

استقبلت مشرحة مستشفى دمياط التخصصي، جثمان شاب توفي قبل قليل، بعد أن دهسه قطار خلال عبوره منطقة المزلقان في قرية السنانية، التابعة لمركز دمياط.

وأخطرت قوات الأمن التي انتقلت إلى موقع البلاغ للتعرف على ملابساته وأسبابه، وكشفت التحريات الأولية عن أن مصطفى عمران، البالغ من العمر ١٤ عاما، دهسه القطار خلال مروره بالمزلقان، وجرى نقله إلى المستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله.
جرى تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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