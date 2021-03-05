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القوى العاملة في الوادي الجديد تعلن توفير فرص عمل في 5 مهن

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القوى العاملة في الوادي الجديد تعلن توفير فرص عمل في 5 مهن القوى العاملة في الوادي الجديد تعلن توفير فرص عمل في 5 مهن

مصراوي Masrawy

02:56 م الجمعة 05 مارس 2021

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن قبول طلبات 50 من راغبي العمل في 5 مهن، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية.

وقال أحمد طليب، مدير مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، في بيان له اليوم الجمعة، إن الفرص المطلوبة تتمثل في 20 أخصائي خدمات مالية مؤهل عالي (ذكور وإناث)، و10 محاسبين وأمين خزينة بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة(ذكور)، و5 أخصائي نظم ومعلومات مؤهل متخصص في الحاسب الآلي (ذكور وإناث)، و5 معاون مؤهل متوسط (ذكور)، والسن من 20 إلى 30 سنة.

وأضاف طليب، أن المهن المطلوب أيضًا تتمثل في 4 عامل زراعي، و4 عامل نظافة، عاملين بناء، والسن من 20 إلى 40 سنة، مع توافر وسيلة مواصلات.

وأكد طليب، إن الراغبين في العمل بهذه المهن عليهم التقدم بمقر المديرية ش عبد المنعم رياض بمدينة الخارجة في الوادي الجديد، بجوار مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنين.

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