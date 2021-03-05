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صور..وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد في جولة بحرية عبر قناة السويس

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صور..وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد في جولة بحرية عبر قناة السويس صور..وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد في جولة بحرية عبر قناة السويس

مصراوي Masrawy

02:49 م الجمعة 05 مارس 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

استقلت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، اليوم الجمعة، معدية "تحيا " العابرة بين ضفتي قناة السويس.

شاهدت الوزير ونقيب الموسيقيين، السفن العابرة للمجرى الملاحي، ومبنى إرشاد هيئة قناة السويس "القبة"، فضلا عن عدد من الأندية والمنشآت المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس، معربين سعادتهم بالجولة البحرية.

وأطلقت وزيرة الثقافة، مساء أمس الخميس، فعاليات الاحتفال باختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، والتي تستمر طوال العام الجاري 2021، وذلك بالمركز الثقافي، وتضمنت عروضًا لفرقتي بورسعيد للأطفال والفنون الشعبية، أعقبها افتتاح معرض صور ووثائق عن تاريخ بورسعيد، ثم تكريم 7 شخصيات من أبناء المحافظة ورموزها، بينما تضمن الاحتفال الفني فقرات غنائية لنجمي الطرب بدار الأوبرا: ياسر سليمان، ورحاب مطاوع، ثم قدم الفنان هاني شاكر مجموعة من أشهر أغانيه.

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