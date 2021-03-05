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أكاديمية البحث العلمي تمول 22 مشروع تخرج في جامعة بنها

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أكاديمية البحث العلمي تمول 22 مشروع تخرج في جامعة بنها أكاديمية البحث العلمي تمول 22 مشروع تخرج في جامعة بنها

مصراوي Masrawy

02:41 م الجمعة 05 مارس 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، فوز الجامعة بتمويل 22 مشروع تخرج ممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا هذا العام.

وقال "الجيزاوي"، في بيان له اليوم، إن المشروعات الفائزة تنوعت هذا العام في مجالات عدة تخدم خطة التنمية التي تتبناها الدولة، ومنها على سبيل المثال: مشروع تحسين التصميم وتحليل وتصنيع نظام الهيكل والقدرة الكهربية للقمر الصناعي فئة البيكو لجامعة بنها، روبوت طائر متعدد الوظائف، تعظيم الطاقة الكهربائية المولدة من الخلايا الشمسية ثنائية الوجه، نظام ملاحة داخلية ونظام ركن السيارات الذكي بالجامعات، تصميم روبات التواجد عن بعد الذكية للرعاية الصحية والتحكم فى تفشى .

وأكد القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، حرص الجامعة على تحفيز الطلاب للارتقاء بمستوى مشروعاتهم الطلابية والوصول بها إلى مستويات الابتكار و تطبيقها وتوظيفها في مجال ريادة الأعمال، ونشر أفكار المشروعات المتميزة بين المجتمع الأكاديمي في الجامعة ورجال الصناعة والأعمال.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلن نتائج برنامج دعم مشروعات التخرج بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا "مشروعى بدايتي" للعام المالى 2020/2021، والبالغ عددها (506) مشروعًا بتمويل حوالي 25 مليون جنيه.

من جانبه أكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا موافقة اللجان الفنية بالأكاديمية على دعم (336) مشروع تخرج لهذا العام من إجمالى (850) مشروعًا مطابقة للشروط تقدموا للحصول على الدعم، مشيرًا إلى أن عدد الجامعات والمعاهد التي ستحصل على الدعم هذا العام بلغ 42 جامعة وكلية من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة، حيث بلغ عدد الجامعات الحكومية (23) جامعة حكومية من إجمالى (27) جامعة، بالإضافة إلى (18) جامعة خاصة ومعهد عالي، موضحًا أن عدد الطلاب المستفيدين من دعم مشروعات التخرج هذا العام 3000 طالبًا.

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