أخبار عاجلة

بعد تكريمه من الرئيس.. الطبيب فاقد بصره:السيسي رفع من روحي المعنوية -
بلومبرج: قراصنة يخترقون بيانات سرية في وادي السليكون بالولايات المتحدة -
أموال إيران في سوريا.. مقرب من خامنئي يثير جدلاً ثانية -
اليوم.. النقض تنظر طعون متهمي "التخابر مع حماس" -
الإذاعي صبري زكي يعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا -
برشلونة يحلم بريمونتادا أمام سان جيرمان.. وليفربول يبحث عن الخروج من أزماته -
بورتو يقصي يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال .. ودورتموند يتأهل على حساب اشبيلية -
برشلونة يحلم بريمونتادا أمام سان جيرمان.. وليفربول يبحث عن الخروج من أزماته -
بورتو يقصي يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال .. ودورتموند يتأهل على حساب اشبيلية -
السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"الخارجة مثمرة".. قصة مبادرة واحاتية في الوادي الجديد - صور

Print
"الخارجة مثمرة".. قصة مبادرة واحاتية في الوادي الجديد - صور "الخارجة مثمرة".. قصة مبادرة واحاتية في الوادي الجديد - صور

مصراوي Masrawy

02:40 م الجمعة 05 مارس 2021

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

شرع قسم تحسين البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، في زراعة أشجار الفاكهة بالمدينة، ضمن مبادرة "الخارجة مثمرة"، للمساهمة في الحد من التلوث ومكافحة التصحر والتأقلم مع التغيرات المناخية، والتوعية بأهمية الأشجار المثمرة في تجميل المدن والقرى، وتحقيق عائد اقتصادي مناسب للعمليات الزراعية.

وقال المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز ومدينة الخارجة، اليوم الجمعة، لمصراوي، إن مبادرة "الخارجة مثمرة"، تُعد حملة لنشر الوعي البيئي في المدينة، اتساقًا مع جهود للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما تهدف إلى نشر الوعي البيئي للمواطنين، إضافة إلى تغيير السلوكيات وحث الطلاب والخريجين الشباب للمشاركة في الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية.

وأضاف الطماوي، إن المبادرة تهدف إلى زراعة عدد من الأشجار المثمرة، للحد من مخاطر الاحتباس الحراري، والحفاظ على بيئة نظيفة، وتعميق المشاركة المجتمعية في تحقيق هذا الغرض، مشيرا إلى زراعة عدد من الأشجار المثمرة مثل الليمون، والزيتون، والتين، ومسك الليل وغيرها من الأشجار، وذلك بغرض تعميق مشاركة كافة مؤسسات الدولة في مبادرات المجتمع المدني، وتجميل كافة مداخل ومخارج الخارجة، وزراعتها بالأشجار، ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، وتجنب آثاره الضارة، وترشيد استهلاك المياه بزراعة أشجار قليلة الاستهلاك للمياه.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"السواحة" يشكر القيادة على موافقة "الوزراء" بإنشاء هيئة الحكومة الرقمية

"السواحة" يشكر القيادة على موافقة "الوزراء" بإنشاء هيئة الحكومة الرقمية

"السواحة" يشكر القيادة على موافقة "الوزراء" بإنشاء هيئة الحكومة الرقمية

"السواحة" يشكر القيادة على موافقة "الوزراء" بإنشاء هيئة الحكومة الرقمية

أم وابنتاها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

أم وابنتاها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

"الوطنية للتدريب" تشكر الحكومة على تدبير المستحقات المالية

"الوطنية للتدريب" تشكر الحكومة على تدبير المستحقات المالية

شبكة عيون الإخبارية