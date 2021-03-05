بسبب الميراث.. اتهام عامل بتمزيق جسد ابن عمه في قنا

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مصراوي Masrawy

قنا - عبد الرحمن القرشي:

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على عامل، بتهمة قتل ابن عمه بـ"سكين مطبخ" في قرية أسمنت التابعة للبحري قمولا مركز نقادة غربي محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة برئاسة العميد محمد الجزار، مأمور المركز، يفيد القبض على "أحمد.ف.ب، 28 عامًا، عامل، لقتله نجل عمه "حمدي.م.ب"، 39 عامًا، مدرس، بالسكين، بقرية أسمنت.

كشفت التحريات أن الخلافات نشبت بين المجني عليه ونجل عمه على الميراث، وعلى إثرها شرع المتهم بطعنه بالسكين، وأصابه بجرح في صدره، وتوفي عقب دخوله مستشفى طوخ في نقادة.

ألقي القبض على المتهم، وعرض الجثة على الطبيب الشرعي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.