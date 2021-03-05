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صور.. وزيرة التخطيط ومحافظ الوادي الجديد يناقشان فرص الاستثمار

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صور.. وزيرة التخطيط ومحافظ الوادي الجديد يناقشان فرص الاستثمار صور.. وزيرة التخطيط ومحافظ الوادي الجديد يناقشان فرص الاستثمار

مصراوي Masrawy

02:10 م الجمعة 05 مارس 2021

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الجمعة، اجتماعًا مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد؛ وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

وتناول اللقاء مناقشة خطوات تنفيذ مشروع الجذب السكاني لمحافظة الوادي الجديد وأهم آليات وخطوات تنفيذ المشروع الذي يهدف في مرحلته الأولى إلى جذب ألف أسرة يتم منحهم عدد من الامتيازات والمشروعات التي تحقق لهم دخل مناسب وتضمن بناء مجتمع قوي ومستدام؛ يساهم في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المشروعات الاستثمارية التي سيتم العمل عليها وفق خطة العام المالي الجديد 2021/2022.

وذكر بيان نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة الوادي الجديد، أن وزيرة التخطيط أكدت الأهمية الكبيرة لمحافظة الوادي الجديد وما تمتلكه من مقومات وثروات تمثل فرص استثمارية كبيرة وواعدة؛ يجب العمل على استغلالها وتوفير التمويل اللازم لها.

وأشار المحافظ، في بيان صحفي له، اليوم الجمعة، إلى أنه جرى مناقشة عدد من المشروعات الاستثمارية الأخرى في مجالات الزراعة والتعدين واستصلاح الأراضي والتي ستسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف التي تسعى لتنفيذها الوزارة وفق رؤية 2030.

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