وكيل تعليم الوادي الجديد يناقش خطة العمل في "بلاط"

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

التقى الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، الدكتور جمال حسن وكيل المديرية والمهندس عبد الحكم جبالي، رئيس الوحدة المحلية لمركز بلاط، ومصطفى محمد على نقيب المعلمين بالمحافظة، ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة.

أكد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الجمعة، أن اللقاء تضمن استعراض خطة العمل الفترة الماضية وخاصة مع امتحانات الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل للصفوف الدراسية المختلفة، مع متابعة الجهود المبذولة من أجل سير منظومة العمل بكل يسر وسهولة وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية ابنائنا الطلاب وجميع العاملين بالحقل التعليمي.

كما وجه النيلي، الشكر لنقابة المعلمين بالمحافظة وذلك لتقديم الدعم بمبلغ 5 آلاف جنيهً لرفع كفاءة استراحة المعلمات المغتربات بإدارة الفرافرة التعليمية، مثمنًا مجهودات رئاسة مركز ومدينة بلاط في التعاون الجاد والمثمر ودعم قطاع تعليم المحافظة.