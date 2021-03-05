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بعد "خناقة الستات".. ضبط المتهم بقتل شقيقه في الشرقية

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بعد "خناقة الستات".. ضبط المتهم بقتل شقيقه في الشرقية بعد "خناقة الستات".. ضبط المتهم بقتل شقيقه في الشرقية

مصراوي Masrawy

02:24 م الجمعة 05 مارس 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، من ضبط عامل؛ لاتهامه بقتل شقيقه بطعنة نافذة في مشاجرة بين زوجاتهم بقرية "الشباروة" التابعة لمركز أبو حماد.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى "أبو حماد" المركزي، بوصول "أ.ع.و" 29 عامًا، مُقيم بقرية "الشباروة" بأبو حماد، جثة هامدة، إثر إصابته بجرح طعني.

وتبين من التحريات الأولية، نشوب مشاجرة بين زوجة المجني عليه وشقيقه وزوجته، انتهت بمقتله على يد شقيقه، فيما جرى ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب لجنة من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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