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صور..وزير الثقافة وهاني شاكر في حديقة "فريال" ببورسعيد

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صور..وزير الثقافة وهاني شاكر في حديقة "فريال" ببورسعيد صور..وزير الثقافة وهاني شاكر في حديقة "فريال" ببورسعيد

مصراوي Masrawy

02:17 م الجمعة 05 مارس 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، حديقة فريال بحي الشرق في بورسعيد التي شهدت حفل افتتاح قناة السويس القديمة، وذلك في ثاني أيام زيارتها للمحافظة، بحضور الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية.

وأشادت الوزيرة والفنان هاني شاكر بمحتويات الحديقة التي شهدت الحديقة عام 1869 الحفل المهيب لافتتاح قناة السويس، وما تضمنته عملية تطوير الحديقة من 3 منصات للاحتفال تمثل 3 منصات خضراء جرى انشائها لحفل افتتاح القناة خصصت الكبرى وقتها للملوك والأمراء، والثانية لرجال الدين الإسلامي ومنهم الشيخ مصطفى العروسي والشيخ إبراهيم السقا، وخصصت الثالثة لرجال الدين المسيحي.

كما تضمنت أعمال التطوير مساحات خضراء وزهور ونباتات وأشجار بأشكال جمالية، وطاحونة حمراء تكون مركزًا لكاميرات المراقبة، فضلا عن كوبري خشبي وعدد من الجداريات التي تحكي مقتطفات من تاريخ بورسعيد، بالإضافة إلى مسرح، ومسجد على الطراز الأندلسي، وأماكن جلوس خاصة لكبار السن، وأعمدة ديكورية.

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