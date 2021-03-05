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مطرانية بني مزار تكشف تفاصيل ترتيبات جنازة الأسقف اثناسيوس

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مطرانية بني مزار تكشف تفاصيل ترتيبات جنازة الأسقف اثناسيوس مطرانية بني مزار تكشف تفاصيل ترتيبات جنازة الأسقف اثناسيوس

مصراوي Masrawy

01:46 م الجمعة 05 مارس 2021

المنيا - محمد النادي:

أعلنت مطرانية بني مزار والبهنسا، شمالي محافظة المنيا، إقامة جنازة الأسقف الراحل الأنبا اثناسيوس، داخل كنيسة القديس مارمرقس بالمطرانية، دون حضور شعبي.

وأوضحت المطرانية، في بيان لها، اليوم الجمعة، أن الجنازة ستقتصر فقط على حضور كهنة الإيبارشية وعددٍ من الشمامسة؛ بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة المُستجد.

وأفاد البيان، أن قداسة البابا تواضروس الثاني، كلّف نيافة الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط، للمشاركة نيابة عنه في صلوات التجنيز، وأن بعض الفضائيات القبطية ستنقل مراسم الجنازة.

وتوفيّ، اليوم الجمعة، الأنبا اثناسيوس، أسقف بني مزار والبهنسا، شمالي محافظة المنيا.

وقال مصدر بالمطرانية، في تصريحات له اليوم الجمعة، أنه سيُجرى تشييع الجنازة اليوم من مطرانية بني مزار، موضحًا أن مراسم الجنازة ستبدأ الساعة الخامسة مساء اليوم من داخل مطرانية بني مزار ، وذلك بحضور لفيف من الأساقفة والمطارنه وشعب الكنيسة.

وأضاف المصدر، أن الأنبا أثناسيوس، ولد في 27 أبريل عام 1948 بمدينة أوسيم، بمحافظة الجيزة باسم ادوارد عدلي نسيم، وانضم إلى دير العذراء (السريان) في وادي النطرون في 7 ابريل 1975، وترّهب بالدير ذاته في 3 مايو 1975 باسم الراهب موسى السرياني، ونال درجة القسيسية في 3 يناير 1978 ورتبة القمصية في 24 اغسطس 1980، وسيّم أسقفا لمطرانية بني مزار والبهنسا في سبتمبر 2001.

وأوضح المصدر، أن الأسقف الراحل، لم يتمكن من استقبال البابا تواضروس خلال زيارته لمحافظة المنيا عام 2015؛ بسبب خضوعه للعلاج داخل إحدى مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية؛ بسبب إصابته بعدد من أمراض القلب والأعصاب.

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