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اختناق 7 أشخاص من أسرة واحدة بسبب موقد تدفئة بالعاشر من رمضان

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اختناق 7 أشخاص من أسرة واحدة بسبب موقد تدفئة بالعاشر من رمضان اختناق 7 أشخاص من أسرة واحدة بسبب موقد تدفئة بالعاشر من رمضان

مصراوي Masrawy

01:42 م الجمعة 05 مارس 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة، بحالات اختناق، اليوم الجمعة؛ إثر انبعاث أدخنة سامة من موقد للتدفئة بمنزلهم بالعاشر من رمضان بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، بوصول 7 أشخاص من أسرة واحدة، سوريين الجنسية، بينهم 4 أطفال تتراوح أعمارهم بين شهرين و9 أعوام، جميعهم مقيمين بالمجاورة 70، مصابين بحالات اختناق.

وتبين من التحريات الأولية، أن الأسرة أشعلت موقد تدفئة ليلًا للهرب من برد الشتاء، وأثناء ذلك غلبهم النعاس واستنشقوا الأبخرة السامة المُنبعثة من الموقد، ما تسبب في اختناقهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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