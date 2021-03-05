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ضحايا كورونا في 3 دول.. 462 وفاة بروسيا و61 ضحية في اليابان و27 حالة ببلجيكا

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ضحايا كورونا في 3 دول.. 462 وفاة بروسيا و61 ضحية في اليابان و27 حالة ببلجيكا ضحايا كورونا في 3 دول.. 462 وفاة بروسيا و61 ضحية في اليابان و27 حالة ببلجيكا
خلال الـ 24 ساعة الماضية

ضحايا كورونا في 3 دول.. 462 وفاة بروسيا و61 ضحية في اليابان و27 حالة ببلجيكا

سجّلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 11024 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و462 وفاة.

وأشار مركز العمليات الخاص بمكافحة في روسيا، إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4301159 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 88285 وفاة، بينما تماثلت 15464 حالة للشفاء ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 3885321 حالة.

بلجيكا

سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2643 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و27 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 780251 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 22196 وفاة.

اليابان

سجّلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و61 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة اليابانية، في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 437201 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8148 وفاة.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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