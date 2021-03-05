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رحلات أثرية ورعوية.. تفاصيل 6 أيام في زيارة سفير الفاتيكان إلى المنيا

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رحلات أثرية ورعوية.. تفاصيل 6 أيام في زيارة سفير الفاتيكان إلى المنيا رحلات أثرية ورعوية.. تفاصيل 6 أيام في زيارة سفير الفاتيكان إلى المنيا

مصراوي Masrawy

12:48 م الجمعة 05 مارس 2021

المنيا - محمد النادي:

حضر سفير دولة الفاتيكان، المطران نيقولاوس هنري، مساء اليوم الخميس، الذكرى الأولى لتدشين إيبارشية الأقباط الكاثوليك بمركز أبوقرقاص في محافظة المنيا.

وكان في استقبال السفير، الأنبا بشارة جودة، مطران الأقباط الكاثوليك بمركز أبوقرقاص، ولفيف من الكهنة، والأقباط من أبناء أبوقرقاص.

وحرصت مطرانية أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك، على استقبال سفير الفاتيكان، بالترانيم، وأقراع الأجراس، فور وصوله إلى كنسية المطرانية.

وقال الأنبا بشارة جوده مطران أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك، أن الزيارة تستمر حتى يوم 10 من الشهر الجارٍ، وتشمل رحلة نيلية لآثار منطقة بني حسن الشروق، ورعية نجع الدك، الهريف، مار جرجس والأم تريزا، ملكة السلام بالفكرية، ورعية يوسف الفكرية.

وأضاف المطران، أن الزيارة يوم السبت، تشمل رعية أنبا أنطونيوس وأنبا بولا، ورعية ماري جرجس والقديس بولس وأم الرحمة بقرية منهري، وبني عبيد والبربا وبلنصوره، ويوم الأحد يشارك في قداس احتفالي داخل الكاتدرائية، كما يزور رعية طنطاوي وفانوس والفقاعي.

وأوضح المطران، أن السفير، يوم الإثنين، سيزور رعية دلجا والبدرمان وحنا أيوب، والعائلة المقدسة، والعذراء والبياضية بمركز ملوي، ويوم الثلاثاء قداس احتفالي لنوال درجة الرتبة القمصية للأباء الكهنة: جرجس بشري، دانيال إسحاق، إبراهيم زكي، ثم لقاءات مع القيادات الدينية والسياسية، ثم يغاد المطران المحافظة مساء يوم الأربعاء المُقبل.

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