لخطورتها على المارة.. إزالة شرفة عقار آيلة للسقوط بالإسكندرية- صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

شن حي المنتزه أول في الإسكندرية، اليوم الجمعة، حملة استهدفت إزالة شرفة عقار آيلة للسقوط، وذلك لخطورتها الداهمة على حياة المواطنين والمارة.

كانت غرفة عمليات حي المنتزه أول تلقت بلاغا يفيد سقوط أجزاء من شرفة شقة سكنية بالطابق الأول بالعقار رقم 77 بشارع جمال عبد الناصر بمنطقة ميامي.

ومن جانبها، قالت جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، إنه جرى الدفع على الفور بمهندس التنظيم وقول أمني وقوات الحماية المدنية إلى موقع العقار.

وأضاف رئيس الحي، أنه جرى إزالة الأجزاء المعلقة والآيلة للسقوط من شرفة العقار، حفاظا على سلامة المواطنين والمارة، وذلك لخطورتها الداهمة.