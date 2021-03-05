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خالفت إجراءات كورونا.. غلق 8 "صالات جيم" غير مرخصة بالإسكندرية - صور

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خالفت إجراءات كورونا.. غلق 8 "صالات جيم" غير مرخصة بالإسكندرية - صور خالفت إجراءات كورونا.. غلق 8 "صالات جيم" غير مرخصة بالإسكندرية - صور

مصراوي Masrawy

12:01 م الجمعة 05 مارس 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

شنت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، حملات مكبرة على الصالات الرياضية "الجيم" الغير مرخصة، والمخالفة للإجراءات الاحترازية لمواجهة المستجد "كوفيد – 19".

شارك في الحملات التي استهدفت صالات "الجيم" بأحياء العامرية ثان والمنتزه أول والجمرك، 3 إدارات وجهات رسمية هي "الشباب والرياضة، إدارة رخص المحلات، المتابعة الميدانية والأزمات".

ومن جانبها، قالت جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، في تصريح لها، اليوم الجمعة، إن الحملات أسفرت عن تشميع وإغلاق 4 صالات "جيم" دون ترخيص بمنطقتي ميامي وسيدي بشر قبلي.

بينما أغلق حي العامرية ثان صالتين رياضيتين بمنطقتي الناصرية القديمة والسفن، فيما أعطى مهلة لصالتين، لتقنين الأوضاع وتجديد الرخص.

وأوضح رجب النقيدي، رئيس حي الجمرك، أن الحملات أسفرت عن غلق وتشميع صالتين بشارعي صفر والكيال، لإدارتهما دون ترخيص ومخالفتهما الإجراءات الاحترازية.

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