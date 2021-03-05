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القيادة تهنئ رئيس غانا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده

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القيادة تهنئ رئيس غانا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده القيادة تهنئ رئيس غانا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده
في برقيتين لخادم الحرمين وولي العهد

القيادة تهنئ رئيس غانا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس نانا أكوفو أدو؛ رئيس جمهورية غانا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية غانا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس نانا أكوفو أدو؛ رئيس جمهورية غانا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية غانا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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