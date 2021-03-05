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المسطحات تضبط 6 مصانع بدون ترخيص وتصادر سلعا مغشوشة في 4 محافظات

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المسطحات تضبط 6 مصانع بدون ترخيص وتصادر سلعا مغشوشة في 4 محافظات المسطحات تضبط 6 مصانع بدون ترخيص وتصادر سلعا مغشوشة في 4 محافظات

مصراوي Masrawy

12:04 م الجمعة 05 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية

وأسفرت جهودها عن ضبط مصنعين أعلاف "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن دمياط بمضبوطات بلغت 9,27 طن تقاوي – 130 طن أعلاف بدون ترخيص بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية.

كما ضبط 3 مصانع "بدون تراخيص" بنطاق مديرية أمن القليوبية، 23 سيارة بنطاق مديرية أمن القليوبية لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات انبعاث أدخنة كثيفة، 18 منشآة صناعية بنطاق مديريتي أمن "دمياط ، الجيزة"، 34 وحدات نهرية مخالفة بنطاق المنطقة المركزية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية، 38 قضية تلوث بنهر النيل والمجاري المائية بنطاق مديرية أمن دمياط وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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