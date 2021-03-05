القبض على عاطلين لحيازتهما "نصف كيلو حشيش" في قليوب

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت مباحث القليوبية، القبض على عنصرين من شديدي الخطورة في قليوب، وبحيازتهما نصف كيلو حشيش وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات جنوب بها وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وتحريز المضبوطات.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارا من اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، بالقبض على عنصرين من شديدي الخطورة بقليوب، وبحوزتهما نصف كيلو حشيش.

تبين من تحريات الرائد مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم قليوب، أن المتهمين هما "ب.ع.ح" 31 عاما، عاطل ومقيم قليوب البلد دائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالي 255 جراما ومبلغ مالي 255 جنيها وهاتف محمول، و"م.ي.ح" 19 عاما، عاطل ومقيم قليوب البلد دائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالي 250 جراما ومبلغ مالي 125 جنيها وهاتف محمول.