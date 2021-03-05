أخبار عاجلة

بلومبرج: قراصنة يخترقون بيانات سرية في وادي السليكون بالولايات المتحدة -
أموال إيران في سوريا.. مقرب من خامنئي يثير جدلاً ثانية -
اليوم.. النقض تنظر طعون متهمي "التخابر مع حماس" -
الإذاعي صبري زكي يعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا -
برشلونة يحلم بريمونتادا أمام سان جيرمان.. وليفربول يبحث عن الخروج من أزماته -
بورتو يقصي يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال .. ودورتموند يتأهل على حساب اشبيلية -
برشلونة يحلم بريمونتادا أمام سان جيرمان.. وليفربول يبحث عن الخروج من أزماته -
بورتو يقصي يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال .. ودورتموند يتأهل على حساب اشبيلية -
السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن -
"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

القبض على عاطلين لحيازتهما "نصف كيلو حشيش" في قليوب

Print
القبض على عاطلين لحيازتهما "نصف كيلو حشيش" في قليوب القبض على عاطلين لحيازتهما "نصف كيلو حشيش" في قليوب

مصراوي Masrawy

11:50 ص الجمعة 05 مارس 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت مباحث القليوبية، القبض على عنصرين من شديدي الخطورة في قليوب، وبحيازتهما نصف كيلو حشيش وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات جنوب بها وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وتحريز المضبوطات.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارا من اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، بالقبض على عنصرين من شديدي الخطورة بقليوب، وبحوزتهما نصف كيلو حشيش.

تبين من تحريات الرائد مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم قليوب، أن المتهمين هما "ب.ع.ح" 31 عاما، عاطل ومقيم قليوب البلد دائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالي 255 جراما ومبلغ مالي 255 جنيها وهاتف محمول، و"م.ي.ح" 19 عاما، عاطل ومقيم قليوب البلد دائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالي 250 جراما ومبلغ مالي 125 جنيها وهاتف محمول.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أم وابنتاها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

أم وابنتاها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

بسبب تسرب مادة حارقة.. مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث سير في الفيوم

بسبب تسرب مادة حارقة.. مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث سير في الفيوم

فيديو | احتفال بمولد السيدة زينب رغم كورونا.. مئات المصريين في رحاب "سليلة الأشراف"

فيديو | احتفال بمولد السيدة زينب رغم كورونا.. مئات المصريين في رحاب "سليلة الأشراف"

بعد انقطاع 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

بعد انقطاع 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

شبكة عيون الإخبارية