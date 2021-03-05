مصرع شابين في حادث تصادم بدمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

توفي شابان في حادث اصطدام دراجتين آليتين، على طريق الزرقا الزراعي، بالقرب من مزرعة عزة الكاشف، وجرى نقلهما إلى المستشفى المركزي في محاولة لإنقاذ حياتهما لكنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة.

وأخطرت قوات الأمن التي انتقلت إلى موقع البلاغ للتعرف على ملابساته وأسبابه، وجرى نقل "أحمد صابر عقيد، البالغ من العمر ١٦ عاما، ومعاذ البريشي ١٥ عاما"، إلى المستشفى المركزي، في حالة خطرة قبل أن يجرى تحويلهما إلى المستشفى التخصصي بالأعصر، لكن جهود الأطباء فشلت في إنقاذهما.

وكشفت التحريات الأولية عن أن شابين كانا يستقلان مركبة دراجة آلية "موتوسيكل" اصطدمت بأخرى، بسبب السرعة الزائدة.

وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واستصدار تصريح الدفن.