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محافظ بورسعيد يستقبل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

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محافظ بورسعيد يستقبل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ محافظ بورسعيد يستقبل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

مصراوي Masrawy

11:21 ص الجمعة 05 مارس 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مؤتمرًا، اليوم الجمعة، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وذلك بقاعة فايزة أبوالنجا بديوان عام المحافظة، لبحث سبل التعاون ومناقشة طلبات المواطنين ومشكلاتهم لخدمة المواطنين بالشكل الأمثل.

وأكد المحافظ، خلال المؤتمر، على أهمية التعاون المثمر بين السياسيين والنواب والأجهزة التنفيذية بما يحقق أفضل مستوى خدمي للمواطن في إطار حرص القيادة السياسية على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن في جميع القطاعات وتوفير سبل الراحة المواطنين.

واستمع محافظ بورسعيد لطلبات النواب في جميع المجالات، واستعرض جهود الأجهزة التنفيذية حول المشروعات التي تشهدها المحافظة، وأيضًا الرد على تظلمات واستفسارات النواب حول عدد من الملفات.

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