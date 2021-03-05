إصابة 6 أشخاص خلال حادث سير في بني سويف

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بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب مركبة دراجة آلية "تروسيكل" في مركز الواسطى شمالي بني سويف، صباح اليوم الجمعة.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بانقلاب تروسيكل أعلى كوبرى النيل بمدينة الواسطى، وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف، إلى موقع البلاغ.

تبين أن المصابين هم "حمادة. ع.م. ع، 45 عاما، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، وعويس .ع.ع 37 عاما، مصابا باشتباه بكسر فى الساعد الأيسر وجروح وكدمات متفرقة، وفاطمة. ص. ع" 32 عاما، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، و"هانم .ع. م" 56 عاما، مصابة بجروح وكدمات متفرقة وجرح قطعى بالرأس طوله 5 سم، ونادي .م.ع 48 عاما، مصابا بكسر فى العمود الفقري، وأسماء.ف.م 32 عاما، مصابة بجروح وكدمات متفرقة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وحرر محضر بالواقعة.