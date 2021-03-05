"مأمورية الليل" انتهت بـ"كرم الله".. تفاصيل إنقاذ 11 صيادًا من الموت شرق الجونة

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مصراوي Masrawy

كتب - عبد الرحمن القرشي:

أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، صباح اليوم الجمعة، نجاح الجهات المعنية في إنقاذ 11 فردا على متن مركب الصيد "نعمة الله" ورقمها 44497، وذلك بعد تلقي استغاثة منهم تفيد شحوط المركب بسبب ثقب في خزان الوقود، قرب جزيرة الجيثوم شرق الجونة بحوالي 3 أميال بحرية، لافتاً إلى أن المركب قادمة من السويس.

أوضح المحافظ أنه تابع على مدار الساعة جهود عملية الإنقاذ، حيث حرص على الاطمئنان بنفسه على طاقم المركب، وأجرى العديد من الإتصالات الهاتفية بهم لطمأنتهم، كما أجرى العديد من الإتصالات بقيادة الأسطول الجنوبي للقوات البحرية والقاعدة البحرية، لافتاً إلى أنه تم التعامل مع الموقف بمنتهى السرعة والحرفية، وتمت عملية إنقاذ المواطنين من الموت بنجاح، رغم العديد من الصعوبات التي واجهة رجال القوات البحرية أبرزها ارتفاع أمواج البحر، وسرعة وشدة الرياح، بخلاف وجود مشكلة أخرى في تشغيل المركب بسبب إلتفاف شباك الصيد حول موتور مركب الصيد.

كشف المحافظ أن القوات البحرية تمكنت من إنقاذ طاقم المركب بالكامل منذ قليل، وذلك بعدما نقلتهم مركب الصيد "كرم الله"، وهم في طريقهم إلى منازلهم الآن، مشيراً إلى أنه لم يتم التمكن من إنقاذ المركب "نعمة الله" وغرقت، لافتاً إلى أنه أجرى إتصالات هاتفية للإطمئنان على الصيادين الناجين، وطمأنة أسرهم.

أشار المحافظ إلى أن جميع الصيادين الناجين من الغرق بصحة جيدة، وكانت سيارات الإسعاف في استقبالهم بمجرد وصولهم إلى البر لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لهم والاطمئنان عليهم، موجهاً الشكر إلى العاملين في غرفة عمليات المحافظة لجهودهم التي بذلوها في التواصل على مدار الساعة مع الصيادين وطمأنتهم، إضافة إلى طمأنة أسرهم بكل المستجدات من بداية الاستغاثة التي بدأت مساء الخميس، واستمرت حتى نجاح عملية الإنقاذ صباح اليوم الجمعة.

كما وجه محافظ البحر الأحمر، الشكر إلى رجال الأسطول الجنوبي للقوات البحرية ورجال القاعدة البحرية، لنجاحهم في عملية الإنقاذ بحرفية، موضحاً أنه لم ترى عينه النوم طوال الليل وجميع قيادات البحرية والجهات المعنية حتى تمكنوا من إنقاذ الصيادين، مؤكداً أنه بدأ التحرك الفورى للقوات البحرية بمجرد التنسيق معهم، وتم تحديد مكان المركب بدقة، وإنقاذ المواطنين رغم كل الصعوبات، وهو ما يؤكد أن قواتنا البحرية قادرة على تنفيذ كافة المهام بكل كفاءة وحرفية، وذلك في إطار الدعم الكبير المقدم من القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة للقوات البحرية لتكون قادرة على مجابهة كافة التحديات.