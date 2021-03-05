مصرع 3 أطفال وإصابة والديهما بالتسمم في أسيوط

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مصراوي Masrawy

أسيوط ـ محمود عجمي:

لقي 3 أطفال من أسرة واحدة مصرعهم، وأصيب الأب والأم، اليوم الجمعة، في مركز الغنايم محافظة أسيوط، بأعراض التسمم.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية لفحص البلاغ.

وأشارت التحريات الأولية إلى وصول 5 حالات تسمم من أسرة واحدة إلى مستشفى الغنايم المركزي وتبين مصرع "عبدالرحمن.ح.ح" 6 أعوام، وشقيقه"يوسف" 4 أعوام، و"هاجر" عامين، وإصابة الأم "هند.هـ.م" 30 عامًا، والأب "حسن.ح.ع" 34 عامًا.

جرى التحفظ على جثث الأطفال بمشرحة مستشفى الغنايم المركزي وتحويل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وجرى تحرير محضر اللازم.