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إصابة 20 عاملًا في انقلاب أتوبيس شركة مفروشات بالشرقية

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إصابة 20 عاملًا في انقلاب أتوبيس شركة مفروشات بالشرقية إصابة 20 عاملًا في انقلاب أتوبيس شركة مفروشات بالشرقية

مصراوي Masrawy

11:08 ص الجمعة 05 مارس 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

أصيب 20 عاملًا بمصنع وشركة مفروشات بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الجمعة؛ إثر انقلاب أتوبيس عملهم على طريق "بلبيس– شبرا النخلة".

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي، بوصول 20 عاملًا بمصنع مفروشات وستائر بمدينة العاشر من رمضان، مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين انقلاب أتوبيس الشركة بطريق "بلبيس – شبرا النخلة" أمام قرية "الجوسق" ببلبيس، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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