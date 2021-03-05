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تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

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تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

مصراوي Masrawy

09:19 ص الجمعة 05 مارس 2021

دمياط- (أ ش أ):

استقبل ميناء دمياط 27 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية ، وبلغت حركة تداول الشاحنات 4187 شاحنة.

وذكرت هيئة ميناء دمياط في بيان اليوم /الجمعة أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 19 ألفا و288 طنا تشمل : 2000 طن يوريا و13950 طن فوسفات و2500 طن زيت و 389 طن خشب زان و449 طن كحول، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40 ألفا و748 طنا تشمل، 17689 طن ذرة و1124 طن خشب زان و11874 طن قمح و1481 طن صودا و5700 طن خردة و2880 طن ميثانول.

وأوضحت الهيئة أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغت 1272 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية ومالطا والهند والمانيا وسنغافورة وسيريلانكا وهولندا وإسبانيا وروسيا وأمريكا والصين، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 696 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1285 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 105 آلاف و821 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 121 ألفا و444 طنا، كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2558 طن قمح متجهين إلى صوامع بني سويف وطنطا.

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