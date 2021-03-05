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اليوم.. افتتاح المعرض الأول للكتاب في متحف الطفل

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اليوم.. افتتاح المعرض الأول للكتاب في متحف الطفل اليوم.. افتتاح المعرض الأول للكتاب في متحف الطفل

مصراوي Masrawy

06:30 ص الجمعة 05 مارس 2021

تنظم جمعية الجديدة، برئاسة الدكتور نبيل حلمي، معرض "الكتاب ومستلزمات الكمبيوتر"، الذي ينظم للمرة الأولى في مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل).

يفتتح المعرض، في تمام الساعة 11 صباح اليوم الجمعة، وحتى الساعة 9 مساء، وتستمر فعالياته على مدار يومين.

وقال الدكتور نبيل حلمي، رئيس جمعية مصر الجديدة، إن المعرض يهدف إلى تعريف الأطفال والنشء والشباب بأهمية الكتاب، وأن يستشعروا قيمته ودوره الريادي في ترقية النفس وتطوير الذات، جنبا إلى جنب مع وسائل المعرفة الحديثة من أجهزة الكمبيوتر ووسائل التواصل الأخرى.

أكد حلمي أن المعرض يعيد الاعتبار من جديد للكتاب التقليدي المقروء، والذي أخذ دوره بالتراجع مؤخرا في ظل ثورة التقنيات والمرئيات الحديثة، وخاصة عند الفئات العمرية الصغيرة من الأطفال والشباب، والذين ومع الأسف معظمهم لا يشعر بقيمة المطالعة ومتعة القراءة بين دفتي الكتاب، مفضلين الجلوس أمام الشبكة الدولية وألعاب الكمبيوتر والأجهزة الرقمية وطوال الوقت على قيمة مطالعة الكتاب العادي.

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