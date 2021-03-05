بالصور - إسكان على طراز عالمي بالمنصورة الجديدة.. تعرف على الإنجاز بمدينة الجيل الرابع

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مصراوي Masrawy

الدقهلية - رامي محمود:

اوشكت وزارة الإسكان من خلال جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة المشرف علي الأعمال الإنشائية بمدينة المنصورة الجديدة علي الانتهاء من اللمسات الأخيرة وذلك مع قرب بدء تشغيلها لتكون إحدى المدن المصرية الجديدة من مدن الجيل الرابع والتي تقع في شمال وتعد رئة جديدة للحد من الزحف السكاني داخل مدينة المنصورة وشيدت على طرزات عالمية.

وفيما يلي يستعرض مصراوي حجم الإنجازات التي جرت داخل المشروع:

- أقيمت المنصورة الجديدة بموجب صدور القرار الجمهورى رقم 378 لسنة 2017 على مساحه 5104 أفدنة.

-أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم (8) لسنه 2018 باضافه مساحه 809 فدان ليصبح اجمالى مساحه المدينة 5913 أفدنة.

-دشن رئيس الجمهورية مدينة المنصورة الجديدة فى 1-3-2018.

- تطل المنصورة الجديدة على البحر الابيض المتوسط بطول 15 كيلومترا.

-تنفذ مدينة المنصورة الجديدة على 4 مراحل.

- مساحه المرحلة الأولى لمدينه المنصورة الجديدة حوالى 2063 أفدنة.

- جارٍ الإنتهاء من تنفيذ 4728 وحدة سكنية 197 عمارة، بمشروع “JANNA” للإسكان الفاخر، بمدينة المنصورة الجديدة.

- بلغت نسبة تنفيذ 6504 وحدات سكنية 271 عمارة أخرى بالمشروع نسبا متقدمة.

- جارٍ تنفيذ 4704 وحدات سكنية

196 عمارةبمشروع “سكن مصر” للإسكان المتوسط، و 1392 وحدة سكنية (58 عمارة سكنية)، بمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلي.

- جارٍ تنفيذ 1149 فيلا منفصلة – متصلة – شبة متصلة، بها 2103 وحدات، وتشمل 634 فيلا نموذج كلاسيك 1، بها 1164 وحدة سكنية، ومن المقرر الإنتهاء منها قريبا ، و257 فيلا نموذج كلاسيك 2، بها 469 وحدة سكنية، و258 فيلا نموذج مودرن، بها 470 وحدة سكنية.

- جارٍ تنفيذ جامعة المنصورة الجديدة، حيث بلغت نسبة إنجاز كلية الأعمال وكلية المعاملات القانونية الدولية 77%، وجار تنفيذ كلية طب الأسنان وكلية العلوم بنسبة إنجاز 28% ، وكلية هندسة المنسوجات 43% ،وكلية الصيدلة وكلية العلوم 21%، وكلية الهندسة ١ كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات 48%، ومبنى الإدارة 25%.