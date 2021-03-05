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ألبوم صور | تكريم الرموز واحتفالية فنية في حفل اختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية

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ألبوم صور | تكريم الرموز واحتفالية فنية في حفل اختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية ألبوم صور | تكريم الرموز واحتفالية فنية في حفل اختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية

مصراوي Masrawy

12:12 ص الجمعة 05 مارس 2021


تصوير - محمد راشد:
أطلقت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، حفل اختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح ، بمركز بور سعيد الثقافى.

وكرمت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خلال حفل إطلاق "بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية"، المقام بمركز بورسعيد الثقافي سبعة شخصيات من أبناء المحافظة ورموزها الذين نجحوا فى وضع بصمات بارزة فى مختلف مجالات الإبداع المصرى وهم الدكتورة فايزة أبو النجا، اللواء الدكتور سمير فرج، الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، اسم الفنان الراحل محمود ياسين، المخرج المسرحي سمير العصفورى، فنان الخط العربي خضير البورسعيدي، الفنان محمد سالم.

وشهدت الوزيرة في ساحة المركز عرض لفرقتي بورسعيد للأطفال والفنون الشعبية، ثم قامت بافتتاح معرض صور ووثائق عن تاريخ بورسعيد.

كما أقيم حفل فني، ضم فقرات غنائية لنجمي الطرب بدار الأوبرا ياسر سليمان والمطربة رحاب مطاوع. كما قدم أمير الغناء العربى هانى شاكر مجموعة من أشهر أغانيه التي تعبر عن مشواره الفني بجانب مختارات من أغاني التراث الشرقي بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفي حلمي.

قدم الفنان ياسر سليمان أغنيتي "ع الرملة" كلمات محمد حمزة، وألحان بليغ حمدي، و"عدوية" كلمات عبدالرحمن الأبنودي وألحان بليغ حمدي، فيما قدمت الفنانة رحاب مطاوع، "أمانة عليك أمانة يا مسافر بورسعيد"، كلمات إسماعيل الحبروك، وألحان محمد الموجي، و"أما براوة" كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي، بينما غنى هاني شاكر أغنية، بلدي، وعد مني، ياريتني، يابختك، وصعد إلى خشبة المسرح طفلين وقاموا بإهداء شاكر باقة من الورود.

يذكر أن تقليد عاصمة الثقافة المصرية استحدثته وزارة الثقافة بحيث تقام فعالياته فى المحافظة التى تستضيف المؤتمر العام لأدباء حيث حملت اللقب خلال 2019 محافظة مطروح وحظيت به محافظة بورسعيد بعدها وكان مقررا إقامة فعالياتها العام الماضى 2020 وتم ارجائها نظرا لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدى لفيروس كورونا ليتم تفعيلها هذا العام 2021.

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