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الزراعة: تحصين 4.5 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع

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الزراعة: تحصين 4.5 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع الزراعة: تحصين 4.5 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع

مصراوي Masrawy

11:39 م الخميس 04 مارس 2021

كتب- أحمد مسعد :

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 6 فبراير 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير، أنه تم تحصين 2 مليون و322 ألف و 873 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم " مليون و 369 ألف و89 رأس أبقار، 723 ألف و654 رأس جاموس، 201 ألف و734 رأس أغنام، 28 ألف و 396 رأس ماعز" حتى 2 مارس 2021.

وتم تحصين 2 مليون و230 ألف و249 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم " مليون و295 ألف و622 رأس أبقار، 716 ألف و 834 رأس جاموس، 188 ألف و115 رأس أغنام، 28 ألف و356 رأس ماعز، 1322 رأس جمال" حتى 2 مارس2021، نظراً لإقبال المواطنين وتجاوبهم مع حملات التحصين قرر وزير الزراعة مد الحملة لمدة 15 يوم إضافية لدورها في حماية الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة.

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