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مرور الجيزة: رفع كفاءة نفق العجوزة لمدة شهر دون تعطيل الحركة المرورية

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مرور الجيزة: رفع كفاءة نفق العجوزة لمدة شهر دون تعطيل الحركة المرورية مرور الجيزة: رفع كفاءة نفق العجوزة لمدة شهر دون تعطيل الحركة المرورية

مصراوي Masrawy

10:37 م الخميس 04 مارس 2021

كتب - محمد شعبان:

كشفت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن بدء أعمال رفع كفاءة نفق العجوزة واستقطاع متر ونصف من نهر الطريق بجوار الرصيف لمدة شهر لتنفيذ الأعمال.

وبستلزم الأمر تستقطاع متر ونصف من نهر الطريق بجوار الرصيف بنفق العجوزة لكي يتسنى للمعدات اللازمة تنفيذ الأعمال لمدة شهر ابتداء من الساعة 12 صباح غد الجمعة وحتى السبت ٣ أبريل المقبل، وتكون الأعمال على مدار 24 ساعه دون تعطيل الحركة المرورية.

ومن جانبه كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي العجوزة ومدير مديرية الطرق بالمتابعة الدورية للأعمال والتأكيد علي الشركة المنفذة بالانتهاء من الأعمال خلال الجدول الزمني المحدد لها.

الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية، للتسهيل على المواطنين بمناطق الأعمال بالكامل.

كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال، لتسهيل الحركة المرورية تيسيرا على المواطنين.

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