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التحالف العربي يدمر صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه

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التحالف العربي يدمر صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه السعودية التحالف العربي يدمر صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه

مصراوي Masrawy

10:14 م الخميس 04 مارس 2021

وكالات:
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية ، التصدي وتدمير صاروخ باليستي، أطلقته ميليشيات الحوثي تجاه المملكة.
وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي، إن قوات الدفاع الجوي السعودي تمكنت مساء اليوم من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه منطقة جازان، محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.
وأضاف العميد المالكي أن "المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة باستخدام الصواريخ البالستية، وأن هذه الأعمال تمثل جرائم حرب".
وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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