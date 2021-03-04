مصراوي Masrawy
10:19 م الخميس 04 مارس 2021
الأقصر- محمد محروس:
عقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة لقاء بقيادات الدعوة والأئمة بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.
شهد اللقاء اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد محافظة الأقصر، والعميد عمرو حسن وكيل الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، والشيخ محمد الطراوي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة قنا، والدكتور ماهر علي وكيل مديرية أوقاف قنا الأوقاف، والشيخ عاصم القبيصي وكيل وزارة الأوقاف محافظة اسيوط، والشيخ رضوان محمد خليل مدير الدعوة بأوقاف الأقصر، والشيخ احمد ابو الوفا مدير الدعوة بأوقاف قنا، ومدير الدعوة بأوقاف أسيوط، ولفيف من قيادات الدعوة بمحافظات الأقصر وقنا وأسيوط وأسوان، وعدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب.
بدأ وزير الأوقاف اللقاء بتقديم الشكر لمحافظ الأقصر لاستضافته لهذا اللقاء، وتقدم بالشكر للأئمة والدعاة لجهودهم في الحفاظ على بقاء المساجد مفتوحة بتطبيق الإجراءات الاحترازية.
كما دعا الوزير، الأئمة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لاستمرارية فتح المساجد وصلاة التراويح هذا العام بالمساجد وفق الضوابط التي أعلنتها الوزارة على موقعها الرسمي.
وأكد وزير الأوقاف علي اهتمام رئيس الجمهورية بالأئمة والدعاة وتحسين أوضاعهم المادية والعلمية، واهتمام سيادته بشؤون المساجد، مؤكدا سير الوزارة في عملية تطوير المساجد وفق الخطة العامة للدولة من بناء المساجد الجديدة بناء علي المخطط العام والمواصفات الفنية المعتمدة واعمار واحلال وتجديد وصيانة المساجد وفرشها بالسجاد.
شدد وزير الأوقاف على اهتمام الوزارة بالجانب العلمي والمعرفي والمادي لدى والأئمة والدعاة من عقد دورات تدريبية في شتى المجالات العلمية وتحسين أوضاعهم المالية، والمظهر العام للأئمة ورجال الدعوة بما يليق بقيمة الدعوة.
أشار إلى الاهتمام بصقل مهارات الأئمة المجتمعية ومهارات التواصل مع الجمهور والصحة النفسية وعلوم الاجتماع وذلك من متطلبات وخطوات تجديد الخطاب الديني.
في ختام اللقاء، دعا وزير الأوقاف، الأئمة إلى المزيد من الجهد في طلب العلم والمعرفة والثقافة العامة والتحلي بالأخلاق الفاضلة ليكون الإمام قدوة للمسلمين ومنارة علم يهتدى بها.