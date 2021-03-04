وزير الأوقاف يفتتح مسجد "بلال بن رباح" في الأقصر

مصراوي Masrawy
10:12 م الخميس 04 مارس 2021
الأقصر- محمد محروس:
افتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، مساء اليوم الخميس، مسجد بلال بن رباح بمنشأة العماري بمدينة الأقصر، وذلك بحضور الشيخ جابر طايع وكيل أول وزارة الأوقاف، وعدد من قيادات الدعوة بمديرية الأوقاف بالأقصر، وعدد من أعضاء مجلسي الشوري والنواب.
أدى فضيلة الشيخ الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، صلاة العشاء إماما، وألقى وزير الأوقاف كلمة الافتتاح مهنئاً أهل المنطقة بافتتاح بيت من بيوت الله موجها الشكر لكل من ساهم في هذا العمل سائلا المولى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم.
جدير بالذكر أن مسجد بلال بن رباح بمنشأة العماري بالأقصر، أقيم بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، وصار تحفة معمارية بعد الانتهاء من بنائه وتشييده.