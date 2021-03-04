وزير الأوقاف يفتتح مسجد "بلال بن رباح" في الأقصر

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الأقصر- محمد محروس:

افتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، مساء اليوم الخميس، مسجد بلال بن رباح بمنشأة العماري بمدينة الأقصر، وذلك بحضور الشيخ جابر طايع وكيل أول وزارة الأوقاف، وعدد من قيادات الدعوة بمديرية الأوقاف بالأقصر، وعدد من أعضاء مجلسي الشوري والنواب.

أدى فضيلة الشيخ الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، صلاة العشاء إماما، وألقى وزير الأوقاف كلمة الافتتاح مهنئاً أهل المنطقة بافتتاح بيت من بيوت الله موجها الشكر لكل من ساهم في هذا العمل سائلا المولى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم.

جدير بالذكر أن مسجد بلال بن رباح بمنشأة العماري بالأقصر، أقيم بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، وصار تحفة معمارية بعد الانتهاء من بنائه وتشييده.