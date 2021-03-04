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صحة سوهاج: تطعيم 50 حالة بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

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صحة سوهاج: تطعيم 50 حالة بالجرعة الأولى من لقاح كورونا صحة سوهاج: تطعيم 50 حالة بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

10:01 م الخميس 04 مارس 2021

سوهاج - عمار عبدالواحد:
أعلنت مديرية الشئون الصحية بسوهاج، اليوم الخميس، بدء تلقي المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لقاح المستجد (كوفيد 19).

وأعلنت صحة سوهاج في بيان لها، أن تلقي المواطنين للقاح فيروس كورونا جرى بمقر رعاية طفل سوهاج شرق بحضور عدد من قيادات المديرية.

واتخذت مديرية الصحة بسوهاج الإجراءات الاحترازية من تطهير وتعقيم المقر والتأكيد على ارتداء المواطنين الكمامات الطبية، وعمل التجهيزات اللازمة بالمكان.

وأوضح بيان مديرية الصحة أن المواطنين المستهدف تطعيمهم بلقاح فيروس كورونا عددهم ٥٠ مواطنا من مستحقي جرعة اللقاح خلال المرحلة الأولى، مؤكدًا على ضرورة تقديم تقرير طبي من مستشفى حكومي بحالة متلقي اللقاح.

جدير بالذكر أن الفريق الطبي المخصص لمنح المواطنين لقاح كورونا يتكون من ٢٠ طبيبا و٤ صيادلة و٢٣ ممرضة.

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