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استقبال 26 حالة لتلقي لقاح في قنا

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استقبال 26 حالة لتلقي لقاح فيروس كورونا في قنا استقبال 26 حالة لتلقي لقاح في قنا

مصراوي Masrawy

09:59 م الخميس 04 مارس 2021

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أفاد مصدر مسئول بمديرية الصحة والسكان بقنا، أن إجمالي من تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، خلال اليوم الخميس، من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بلغ٦ حالة من المستحقين الذين جرى قبولهم على الموقع الرسمي المخصص لذلك من قبل وزارة الصحة والسكان.

وأضاف المصدر لمصراوي، أنه لم تظهر أي أعراض جانبية تذكر على الحالات التي جرى تلقيحها اليوم بمحافظة قنا، طبقا لتقارير المتابعة الطبية عقب تلقي اللقاح.

كان اللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا تفقد مركز صحة الأسرة الأوربي المخصص لتطعيم المواطنين بمحافظة قنا، لمتابعة تنفيذ الاجراءات الاحترازية اللازمة، توفير كافة سبل الراحة للمواطنين المستحقين.

وشدد المحافظ علي حُسن التعامل مع المواطنين وتوفير أماكن للانتظار جيدة التهوية وبها مسافات للتباعد وتنفيذ الاجراءات الاحترازية بشكل حازم لأن صحة المواطن من الأولويات الهامة التي تركز عليها القيادة السياسية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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