إخلاء منزل آيل للسقوط في المنيا

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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

أخلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، منزلًا مكونًا من 3 طوابق، من السكان داخل شارع ابن خصيب؛ وذلك لأن العقار آيل للسقوط ويشكل خطرًا على المواطنين.

تفقد العميد محمد صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، العقار، اليوم الخميس، ووجّه بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الازالة الصادرة للعقار.

جرى إخلاء العقار، وتشميع المحلات الموجودة به حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين وذلك نتيجة الانهيار الجزئي للعقار الأسبوع الماضي.