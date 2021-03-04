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مصراوي Masrawy

جنوب سيناء- رضا السيد:

شهد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، اليوم الخميس، بدء تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد، بمستشفى شرم الشيخ الدولي، والذي جرى توفيره للمواطنين المسجلين بمنظومة اللقاح الخاص بمواجهة فيروس كورونا.

وأكد وكيل وزارة الصحة أنه جرى اتخاذ اللازم نحو توقيع الكشف والفحص الطبي للاطمئنان على الحالة الصحية للمواطنين الذي جرى تطعيمهم اليوم .

وأوضح أنه جرى تطعيم 100 مواطن اليوم، بواقع 6 مواطنين كل ساعة وذلك عقب استيفاء البيانات والفحوصات اللازمة.